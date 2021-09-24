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Агент Прудников: к Зареме можно по-разному относиться, но где-то она говорит правильные вещи

Алан Прудников, сын известного по игре за "Спартак" и "Динамо" Алексея Прудникова, ныне работающий агентом, поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
Фото: Global Look Press
"К ней можно по-разному относиться, но нельзя отрицать, что где-то она говорит очень правильные вещи. Да, где-то она поддается эмоциям, но женщина в футболе - не так страшно. Нам просто пока трудно привыкнуть к тому, что женщина высказывает свои мысли на футбольные темы. Нам - в данном случае болельщикам", - приводит слова Прудникова Sport24.

Зарема Салихова, завела свой телеграм-канал в начале лета. На пике популярности на него было подписано более 50000 человек. В начале августа девушка заявила, что закрывает его. В своем канале Салихова писала о "Спартаке", раскрывала детали сообщений от бывший и действующих представителей персонала клуба, делилась инсайдами.

"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 8 матчах 10 очков. Завтра, 25 сентября, подопечные Витории на своем поле примут "Уфу". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.


Теги: Салихова Спартак
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