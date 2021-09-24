Украинец Иванисеня: когда перешел в "Крылья", мои соцсети горели от негативных сообщений

Украинский полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня рассказал о реакции болельщиков на свой переход в самарский клуб.

Фото: РПЛ





Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", - сказал Иванисеня.



Полузащитник Дмитрий Иванисеня пришел в "Крылья Советов" летом 2021 года на правах свободного агента. До российского клуба 27-летний футболист защищал цвета луганской "Зари", тбилисского "



В текущем сезоне Иванисеня провел 8 матчей в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Также полузащитник провел 1 матч в составе сборной Украины. Он сыграл 45 минут в товарищеском матче с Эстонией (1:0) в ноябре 2019 года.



Завтра, 25 сентября, "Крылья Советов" в гостях сыграют против "



Источник: "Когда я перешел в "Крылья Советов", мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: "Какие люди злые?"Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", - сказал Иванисеня.Полузащитник Дмитрий Иванисеня пришел в "Крылья Советов" летом 2021 года на правах свободного агента. До российского клуба 27-летний футболист защищал цвета луганской "Зари", тбилисского " Динамо " и мариупольского "Ильичевца".В текущем сезоне Иванисеня провел 8 матчей в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Также полузащитник провел 1 матч в составе сборной Украины. Он сыграл 45 минут в товарищеском матче с Эстонией (1:0) в ноябре 2019 года.Завтра, 25 сентября, "Крылья Советов" в гостях сыграют против " Зенита " в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги. Матч на "Газпром Арене" начнется в 16:30 мск. Самарский клуб располагается на 10-м месте в таблице российского чемпионата, имея в активе 10 очков.Источник: Metaratings