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РФС попросил "Рубин" не проводить игры на "Ак Барс Арене" до сборной России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что "Рубин" вернется на "Ак Барс Арену" только 16 октября.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы с клубом договорились, что до сборной на «Ак Барс Арене» на будет матчей, - заявил Леонов. - «Рубин» сыграет на «Центральном». 8 октября будет игра сборной, а потом примем дальнейшие решения. Это была просьба РФС, чтобы минимизировать риски. Мы сделали реновацию, поле молодое, поэтому лучше не рисковать", - сказал Леонов.

Сборная России проведет в Казани матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре против Словакии. Эта игра состоится 8 октября на "Ак Барс Арене" и начнется в 21:45 мск. Национальная команда располагается на 2-м месте в группе H, набрав в 6 матчах 13 очков.

До перерыва на игры сборных "Рубин" проведет один домашний матч: в рамках 10-го тура РПЛ казанский клуб сыграет с "Нижним Новгородом". Эту встречу подопечные Слуцкого проведут на стадионе "Центральны" 2 октября (14:00 мск). На этом стадионе "Рубин" уже провел в этом сезоне игры с "Уралом" (4:0) и "Зенитом" (1:3).

Источник: РБ Спорт


Теги: Рубин Сборная России
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