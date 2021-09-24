"Мы с клубом договорились, что до сборной на «Ак Барс Арене» на будет матчей, - заявил Леонов. - «Рубин» сыграет на «Центральном». 8 октября будет игра сборной, а потом примем дальнейшие решения. Это была просьба РФС, чтобы минимизировать риски. Мы сделали реновацию, поле молодое, поэтому лучше не рисковать", - сказал Леонов.
Сборная России проведет в Казани матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре против Словакии. Эта игра состоится 8 октября на "Ак Барс Арене" и начнется в 21:45 мск. Национальная команда располагается на 2-м месте в группе H, набрав в 6 матчах 13 очков.
До перерыва на игры сборных "Рубин" проведет один домашний матч: в рамках 10-го тура РПЛ казанский клуб сыграет с "Нижним Новгородом". Эту встречу подопечные Слуцкого проведут на стадионе "Центральны" 2 октября (14:00 мск). На этом стадионе "Рубин" уже провел в этом сезоне игры с "Уралом" (4:0) и "Зенитом" (1:3).
Источник: РБ Спорт
РФС попросил "Рубин" не проводить игры на "Ак Барс Арене" до сборной России
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что "Рубин" вернется на "Ак Барс Арену" только 16 октября.
Фото: ФК "Рубин"