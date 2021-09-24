Как сообщает источник, изначально, когда Клейменов вошел в состав совета директоров московского клуба, Леонид Федун предлагал ему зарплату, но Клейменов ответил отказом.
Отмечается, что было два критических случая, которые были связаны с Федуном, и если бы Клейменов не включился в работу вовремя, был бы информационный взрыв.
Напомним, в июле 2021 года собрание акционеров "Спартака" приняло в состав совета директоров заместителя генерального директора Первого канала Кирилла Клейменова.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 8 матчах 10 очков. Завтра, 25 сентября, подопечные Витории на своем поле примут "Уфу". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Клейменов работает в "Спартаке" бесплатно
Член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов отказался от получения зарплаты в "Спартаке".
Фото: РИА Новости