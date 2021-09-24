Измайлова попросили прокомментировать слухи о его возможном возвращении в "Спартак". Менеджер отметил, что понимает, почему возникли такие слухи. Вместе с тем он заявил, что не планирует возвращаться в клуб.
"Все разговоры начались из-за моего появления на матчах "Спартака". Впервые за последние несколько лет у меня появилась возможность посмотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Чем я и воспользовался. Вот и все. <...> Значит ли это, что веских оснований у данных слухов нет? Именно так. Я не собираюсь возвращаться в "Спартак", - сказал Измайлов.
Источник: Sport24
Наиль Измайлов: я не собираюсь возвращаться в "Спартак"
Бывший вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что не намерен возвращаться в московский клуб.
Фото: РИА Новости