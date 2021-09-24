Петржела отметил, что "Уфа" - непростой оппонент для "Спартака". При этом, по мнению тренера, москвичи все же сумеют обыграть башкирскую команду.
"Уфа" - неприятный соперник для "красно-белых". У "Спартака" часто возникают проблемы с командами, играющими от обороны, в пять защитников. <...> Но я думаю, что завтра проблем не будет, "Уфа" проиграет", - сказал Петржела.
Также он заявил, что Руй Витория доработает нынешний сезон в качестве главного тренера "Спартака". По словам Петржелы, Витория столкнулся с временными трудностями в московском клубе.
"У "Спартака" совсем скоро все наладится. Я уверен в том, что Витория доработает этот сезон в команде, а может быть, даже и весь контракт. Его неудачи в "Спартаке" - вопрос времени, он хороший специалист", - сказал Петржела.
Отметим, что матч "Спартак" - "Уфа" пройдет в субботу, 25 сентября, и начнется в 19.00 мск.
На данный момент "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Витории имеет в запасе 10 очков. "Уфа" занимает 12-е место в таблице, набрав восемь очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Петржела: я уверен в том, что Витория доработает этот сезон в "Спартаке"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о предстоящем матче "Спартак" - "Уфа", а также поделился мнением о будущем главного тренера "красно-белых" Руя Витории.
Фото: "Спартак"