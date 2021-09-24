По информации источника, переговоры с арбитром находятся в заключительной стадии.
Судить Йоуни Хютия начал в 1992 году. Финн был рефери ФИФА с 1997 по 2009 гг. Он обслужил 287 матчей, в которых показал 369 желтых карточек, 22 красные карточки, а также назначил 48 одиннадцатиметровых ударов.
С 2013 года Хютия занимал должность инспектора ФИФА, а с 2017 года является главой финского судейского комитета. К 2021 году у 57-летнего финна накопился серьезный преподавательский и управленческий опыт. Отмечается, что именно на эти качества и был сделан упор РФС при выборе кандидатов для работы в России.
Накануне было объявлено, что руководителем департамента судейства РФС назначен инструктор ФИФА и УЕФА Витор Перейра. Он будет курировать все судейские вопросы, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских арбитров. Соглашение между Перейрой и РФС рассчитано на два сезона.
Источник: Eurostavka
СМИ: бывший финский арбитр Хютия станет заместителем главы департамента судейства РФС
Заместителем главы судейского департамента РФС станет 57-летний финн Йоуни Хютия.
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