"Лимит на поражения настолько исчерпан на начало сезона, что ты понимаешь, что каждое последующее поражение будет негативно влиять на обстановку вокруг и внутри команды. Я такого не припомню со своим 35-летним стажем боления за свой родной клуб. Я не болел за него в конце 70-х, когда появился уже на свет, но тогда "Спартак" вывалился в первую Лигу. Надеюсь, что до этого не дойдет в юбилейный сезон", - приводит слова Мацуева "СЭ".
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 8 матчах 10 очков. От первого места, которое занимает "Зенит", "красно-белые" отстают на 10 очков. От зоны стыковым матчей подопечных Витории отделяет 2 очка.
Завтра, 25 сентября, подопечные Витории на своем поле примут "Уфу". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.
"Спартак" не может победить в двух матчах подряд. 15 сентября москвичи уступили на своем поле польской "Легии" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы. А в понедельник, 20 сентября, "красно-белые" проиграли в гостях ЦСКА со счетом 0:1.
В следующий четверг, 30 сентября, подопечные Витории на выезде сыграют против "Наполи" в рамках 2-го тура Лиги Европы. Матч в Неаполе начнется в 19:45 мск. Отметим, что "Наполи" лидирует в Серии А, победив во всех 5 матчах сезона.
Мацуев: надеюсь, "Спартак" не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон
Народный артист России и болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Уфой" в 9-м туре РПЛ.
Фото: архив Дениса Мацуева