Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
1 - 3
БаварияЗавершен

Мацуев: надеюсь, "Спартак" не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон

Народный артист России и болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Уфой" в 9-м туре РПЛ.
Фото: архив Дениса Мацуева
"Лимит на поражения настолько исчерпан на начало сезона, что ты понимаешь, что каждое последующее поражение будет негативно влиять на обстановку вокруг и внутри команды. Я такого не припомню со своим 35-летним стажем боления за свой родной клуб. Я не болел за него в конце 70-х, когда появился уже на свет, но тогда "Спартак" вывалился в первую Лигу. Надеюсь, что до этого не дойдет в юбилейный сезон", - приводит слова Мацуева "СЭ".

"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 8 матчах 10 очков. От первого места, которое занимает "Зенит", "красно-белые" отстают на 10 очков. От зоны стыковым матчей подопечных Витории отделяет 2 очка.

Завтра, 25 сентября, подопечные Витории на своем поле примут "Уфу". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.

"Спартак" не может победить в двух матчах подряд. 15 сентября москвичи уступили на своем поле польской "Легии" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы. А в понедельник, 20 сентября, "красно-белые" проиграли в гостях ЦСКА со счетом 0:1.

В следующий четверг, 30 сентября, подопечные Витории на выезде сыграют против "Наполи" в рамках 2-го тура Лиги Европы. Матч в Неаполе начнется в 19:45 мск. Отметим, что "Наполи" лидирует в Серии А, победив во всех 5 матчах сезона.


Теги: Мацуев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Жирков: после Евро-2020 ко мне никто из клубов не обращался
Экс-форвард "Лидса" Уилан: Влашич станет отличным трансфером для "Вест Хэма"
Источник: Магкеев может перейти в "Милан" 3
Жирков готов продолжить профессиональную карьеру 2
"Спартак" может пригласить на работу бывшего переводчика Роберто Карлоса 2
Отец Бохинена: Эмилю одиноко в ЦСКА. Это нелегко, когда тебе 22 года, и ты живешь в 10-миллионом городе 2
Анчелотти - о Бензема: он как вино. Чем старше, тем лучше
Жирков рассказал, как попал в заявку любительского клуба 2
Мацуев: надеюсь, "Спартак" не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон 4
СМИ: бывший финский арбитр Хютия станет заместителем главы департамента судейства РФС 5
Куман дисквалифицирован на два матча Ла Лиги
Мотивация Газизова на "Спартак", болезнь Галицкого, Джано в "Сити". Главное за 24 сентября 1
Малком и Клаудиньо не вызваны в сборную Бразилии на игры отбора ЧМ-2022 5
Доменек призвал Анри не соглашаться на работу в "Барселоне"
Дмитрий Комбаров - о Галицком: такие люди нужны российскому футболу, они оживляют его
Почеттино рассказал о восстановлении Месси после травмы
Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Уфа"
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Интером"
Александр Прудников - о Жиркове в "Аминьево": он не закончил карьеру. Может быть, еще увидим его на высочайшем уровне
Петржела: я уверен в том, что Витория доработает этот сезон в "Спартаке" 9
Газизов: "Уфа" едет в Москву, чтобы показать хорошую игру и отобрать очки у "Спартака" 4
Тренер по фигурному катанию Жулин: Дзюба - не Лукаку и не Холанд, он может выстрелить только в отдельной игре 2
Смородская: "Спартак" не обыграет "Уфу", максимум будет ничья
Динияр Билялетдинов: если игра с "Уфой" для "Спартака" сложится неудачно, можно ожидать отставку Витории 2
Заполняемость домашнего стадиона "Динамо" на ближайшие матчи составит 30% от вместимости арены 1
Сульшер: дисциплина Роналду отразилась на его партнерах по команде
Наиль Измайлов: я не собираюсь возвращаться в "Спартак"
Крутая вывеска в Калининграде и любопытная встреча в Воронеже. Анонс 13-го тура ФНЛ
Литвинов: проблемы "Спартака" не связаны с самоотдачей игроков 5
Галицкий назвал лучших тренеров РПЛ 13
Все новости
-