С 2011 по 2014 год Тихонов работал в "Анжи" и помогал с коммуникацией бразильскому защитнику Роберто Карлосу.
Напомним, что сентябре из "Спартака" ушел переводчик Дмитрий Крайтор, он переводил для игроков и журналистов слова португальского наставника москвичей Руя Витории. Сообщалось, что причиной увольнения стала "невыносимая обстановка в команде". По информации источника, Тихонов может занять место Крайтора.
Также в первый месяц осени "Спартак" покинули тренер по физической подготовке Рамиль Шарипов и глава селекционной службы Александр Аверьянов.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 8 матчах 10 очков. От первого места, которое занимает "Зенит", "красно-белые" отстают на 10 очков. От зоны стыковым матчей подопечных Витории отделяет 2 очка.
Завтра, 25 сентября, подопечные Витории на своем поле примут "Уфу". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.
Источник: Metaratings
"Спартак" может пригласить на работу бывшего переводчика Роберто Карлоса
Московский "Спартак" рассматривает кандидатуру Григория Тихонова на должность переводчика команды.
Фото: РПЛ