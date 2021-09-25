Наумов: без Галицкого "Краснодар" запросто может прекратить существование

"Конечно, потеря Галицкого для "Краснодара" не есть хорошая новость. Если Галицкий действительно уйдет, вполне вероятно, "Краснодар" перестанет существовать или же в каком-то виде преобразится в любительский клуб или заявятся во Второй дивизион. Но что станет со стадионом, не могу даже представить, ему ведь надо находить какое-то применение", - сказал Наумов.
Напомним, накануне владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью YouTube-программе "Коммент Шоу" заявил, что болеет и не может посещать все матчи своей команды.
В текущем сезоне "Краснодар" после 8-ми туров занимает 6-е место, в активе команды 13 очков. На этой неделе "быки" победили в гостях "Ленинградец" (2:0) в рамках второго тура элитного группового этапа Кубка России.
Ближайший матч подопечные Гончаренко проведут в воскресенье, 26 сентября. В 9-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Сочи".
Источник: РБ Спорт
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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов предположил, что может стать с "Краснодаром" в случае ухода действующего владельца команды Сергея Галицкого.
Фото: "Чемпионат"