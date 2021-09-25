— "Спартак" явный фаворит сегодня, и он победит.
Понятно, что у "Уфы" есть Агаларов, забивающий по два гола за матч, но это не значит, что он сегодня забьет команде, где играют Джикия и Жиго. Думаю, сегодня его голевая серия может прерваться, — цитирует Колоскова Sport24.
Матч между "Спартаком" и "Уфой" в рамках 9-го тура чемпионата России состоится сегодня. Начало встречи: 19:00 мск.
После восьми туров подопечные Руя Витории занимают девятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 10 очками. Команда Алексея Стукалова идет на 12-й позиции с восемью пунктами.
21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов — лучший бомбардир чемпионата России. В восьми матчах турнира он забил восемь голов. Форвард забивает последние пять матчей в турнире.
Колосков: "Спартак" победит "Уфу". Думаю, голевая серия Агаларова может прерваться
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче 9-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Уралом".
Фото: ТАСС