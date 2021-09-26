Ранее в СМИ появилась информация, что нижегородцы активно интересовались возможностью аренды футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что трансфер Литвинова - желание главного тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова.
"Да, мы интересовались многими игроками, Литвинов в их числе. Я не разделяю, лично Александр Кержаков был заинтересован или я. Мы один клуб. Наш клуб был заинтересован в аренде игрока, а "Спартак" нет", - приводит слова Измайлова "СЭ".
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 2 матча в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Всего за первую команду "красно-белых" 20-летний футболист сыграл в 9 матчах.
Завтра, 27 сентября, "Нижний Новгород" на своем поле примет ЦСКА. Матч 9-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск. Подопечные Кержакова располагаются на 9-м месте, имея в активе 11 очков.
СМИ: "Нижний Новгород" интересовался возможностью аренды полузащитника "Спартака" Литвинова
В "Нижнем Новгороде" отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику "Спартака" Литвинову
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что клуб был заинтересован в аренде хавбека "Спартака" Руслана Литвинова.
Фото: ФК "Спартак"