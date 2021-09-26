Пономарев: у "Рубина" вся надежда на Хвичу. Но в матче с "Динамо" он как-то занервничал

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- Здесь я от "Рубина" не ожидал такой пассивной игры. Хвича как-то занервничал. А у "Рубина" вся надежда на него. Но не получилась у Хвичи игра. Да и не давали соперники ему особо развернуться. Но на одного игрока тоже нельзя надеяться - это очень плохо. Если вся команда целиком играет, то не знаешь, кто может забить. А тут все смотрят на одного Хвичу. Неправильно это.