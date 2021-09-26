- Как вам матч "Динамо" - "Рубин"?
- Здесь я от "Рубина" не ожидал такой пассивной игры. Хвича как-то занервничал. А у "Рубина" вся надежда на него. Но не получилась у Хвичи игра. Да и не давали соперники ему особо развернуться. Но на одного игрока тоже нельзя надеяться - это очень плохо. Если вся команда целиком играет, то не знаешь, кто может забить. А тут все смотрят на одного Хвичу. Неправильно это.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: у "Рубина" вся надежда на Хвичу. Но в матче с "Динамо" он как-то занервничал
Экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info прокомментировал результат матча "Динамо" - "Рубин" (2:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ