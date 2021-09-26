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"Рубину", на мой взгляд, просто не везло". Червиченко - о матче казанцев с "Динамо"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал результат матча "Динамо" - "Рубин" (2:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ
- Как вам показался матч "Динамо" - "Рубин"?

- "Рубину", на мой взгляд, просто не везло. У казанской команды было больше моментов. Но так бывает, что ты атакуешь и атакуешь, но матч проигрываешь. Стало быть, надо работать над реализацией.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Теги: Червиченко Динамо Рубин
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