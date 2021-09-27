Напомним, ранее СМИ сообщили, что Зарема встретилась с Николичем, чтобы обсудить возможность работы этого тренера в "Спартаке".
В своем комментарии Салихова опровергла данные прессы.
"Не понимаю, зачем мне приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда в жизни не общалась", - сказала Зарема.
Отметим, что "Локомотив", набрав 17 очков, пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" имеет в активе 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Источник: РБ Спорт
Источник: Салихова пообщалась с Николичем на тему работы в "Спартаке"
Зарема опровергла информацию о встрече с Николичем
Зарема Салихова, спутница жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что она провела встречу с главным тренером "Локомотива" Марко Николичем.
Фото: Getty Images