Отметим, что ВТБ выступает генеральным спонсором "бело-голубых" с 2008 года.
"Качество игры "Динамо" стало интереснее, динамичнее, не таким скучным, каким было в последние годы. Изменения происходят, есть еще нестабильность в игре, но мы только в начале пути. И мы будем работать дальше, добиваться дальнейших успехов, и мы понимаем, что это большой труд", - приводит слова Костина ТАСС.
Напомним, накануне "Динамо" на свое поле победило казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 9-го тура РПЛ. Отметим, что в этой встрече руководить казанским клубом из-за дисквалификации не мог наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.
"Бело-голубые" набрали в 8 матчах чемпионата России 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидера РПЛ "Зенита" на 4 очка.
В 10-м туре подопечные Шварца проведут домашний матч против "Крыльев Советов". Игра на "ВТБ Арене" пройдет в субботу, 2 октября. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Костин: качество игры "Динамо" стало интереснее, не таким скучным, каким было в последние годы
Глава ВТБ Андрей Костин высказался после победы "Динамо" над "Рубином" (2:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ