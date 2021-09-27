Сканавино сравнил Дзюбу с вратарем Джанлуиджи Буффоном, который перешел в "Парму", чтобы иметь возможность сыграть на ЧМ-2022 в Катаре, будучи старше российского футболиста на 10 лет.
"И здесь надо понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30 - это не то же самое. Так что, конечно, ему нужно больше работать. Но вместе с тем ему нужно больше отдыхать. Его организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок. Но здесь все еще зависит от желания игрока", - сказал Сканавино.
Дзюбе в этом году исполнилось 33 года. В текущем сезоне форвард в составе "Зенита" провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Напомним, Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении. Но футболист отказался от игры за национальную команду, заявив, что пока не набрал форму.
За "Зенит" Дзюба выступает с 2015 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Sport24
Тренер "Зенита" рассказал об особенностях тренировок Дзюбы
Тренер "Зенита" по физической подготовке Андреа Сканавино рассказал об особенностях тренировок нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: РПЛ