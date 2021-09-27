Друг семьи Сперцяна: Эдуард хотел играть за сборную России

Друг семьи полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна сообщил, что футболист хотел играть за сборную России.

Фото: "Чемпионат"





"Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодежную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел свое будущее в



Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сперцян провел восемь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.



Источник: Друг семьи Сперцяна, пожелавший не раскрывать свое имя, отметил, что Эдуард ждал вызова в юношескую и молодежную сборные России."Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодежную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел свое будущее в сборной России . Но вызова так и не последовало, в нем не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из "Краснодара" говорили и юношеской, и молодежной сборной, что Сперцян - очень талантливый парень", - сказал друг семьи футболиста.Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сперцян провел восемь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.Источник: Чемпионат