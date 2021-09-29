Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Тедеско является одним из претендентов на место главного тренера "Локомотива" в случае ухода с этого поста Марко Николича.
"В "Локомотиве" уже не удивляются, что накануне важных матчей появляются все более невероятные сообщения, которые "информацией" можно назвать только в кавычках. Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот, это только помогает теснее сплотить команду", - приводит слова пресс-службы "железнодорожников" Sport24.
Напомним, Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года. Под руководством немецкого специалиста московский клуб в прошлом сезоне занял второе место, получив возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Марко Николич занял пост главного тренера "Локомотива" летом прошлого года. Контракт сербского специалиста рассчитан до 2024 года. Завтра "железнодорожники" в гостях сыграют против "Лацио" в Лиге Европы. Матч в Риме начнется в 22:00 мск.
В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном назначении Тедеско
"Локомотив" прокомментировал слухи о возможном приглашении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"