"Уровень РПЛ? Могу с уверенностью сказать, что это очень сильный турнир. Счастлив, что теперь играю в "Зените", и буду стараться вносить большой вклад в продолжение победных традиций клуба!" - приводит слова Клаудиньо "СЭ".
Бразильский полузащитник Клаудиньо пополнил состав "Зенита" в минувшее летнее трансферное окно. 24-летний футболист перешел в российский клуб из "Ред Булл Брагантино" подписав с "сине-бело-голубыми" контракт на 5 лет. За "Зенит" Клаудиньо провел 6 матчей во всех турнирах. На его счету 1 гол, который он забил в матче против "Рубина" (3:1), а также 2 результативных передачи.
Клаудиньо назвал РПЛ очень сильным турниром
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо высказался об уровне российского чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"