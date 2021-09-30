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Романцев: "Спартак" постепенно превращается в безликого, рядового середняка

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался по поводу провального старта "красно-белы" в сезоне-2021/2022.
Фото: "Чемпионат"
"Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим футболистам все равно, кто их тренер и чего он от них хочет.

"Спартак" постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями", - приводит слова Романцева "СЭ".

В Российской Премьер-лиге "красно-белые" после 9 туров располагаются на 8-м месте, набрав 13 очков. В последнем матче чемпионата России подопечные Витории на своем поле победили "Уфу" (2:0).

Также "Спартак" не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступи в 3-м раунде отбора по сумме двух матчей лиссабонской "Бенфике" (0:2, 0:2).

Сегодня, 30 сентября, "Спартак" в гостях сыграет против "Наполи" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч в Неаполе начнется в 19:45 мск. Главный арбитр встречи - Иван Кружляк (Словакия), за ВАР будет отвечать Бастиан Данкерт (Германия).


Теги: Романцев Спартак
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