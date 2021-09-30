Дисквалификация Слуцкого предусматривает испытательный срок до конца текущего сезона. Санкция в отношении тренера связана с тем, что он нарушил условия предшествующей дисквалификации. Напомним, что Слуцкий пропускал игру девятого тура РПЛ с "Динамо" (0:2), поскольку в предыдущем матче был удален судьей.
Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что Слуцкий мог пребывать только на трибуне, но он заходил и в раздевалку, и в подтрибунное помещение.
Отметим, что "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
Источник: Sport24
Слуцкий дисквалифицирован на один матч РПЛ условно
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч российской Премьер-Лиги условно за нарушение в игре с "Динамо".
Фото: "Рубин"