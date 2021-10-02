Колосков: видно, что Бакаев прибавляет, поэтому вызов в сборную России логичный

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался о вызове Зелимхана Бакаева в сборную России на октябрьские матчи против Словении и Словакии.

Фото: ФК "Спартак"





За национальную команду Бакаев дебютировал в 2019 году, на счету полузащитника 9 матчей и 1 забитый мяч. Также Бакаев вызывался на сентябрьские игры сборной. В матчах против Хорватии, Кипра и Мальты Зелимхан трижды выходил на замену. В нынешнем сезоне за " "Игра покажет, сможет ли Бакаев стать лидером сборной России . Раньше он выходил на замену, сейчас он "железный" игрок основы. Видно, что Бакаев прибавляет, поэтому вызов логичный", — приводит слова Колоскова Metaratings.ru За национальную команду Бакаев дебютировал в 2019 году, на счету полузащитника 9 матчей и 1 забитый мяч. Также Бакаев вызывался на сентябрьские игры сборной. В матчах против Хорватии, Кипра и Мальты Зелимхан трижды выходил на замену. В нынешнем сезоне за " Спартак " у Бакаева 13 матчей и 2 голевые передачи.