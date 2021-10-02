"Пусть лучше русские молодые играют, чем приезжают какие-то непонятные легионеры. <...> Против хороших легионеров ничего не имею, но тут далеко не все такие", - передает слова Ежова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что встреча в Москве завершилась победой "Крыльев" со счетом 1-0. Ежов в нынешнем сезоне провел 10 игр, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В составе "Крыльев Советов" находится 5 легионеров: Сильвие Бегич, Гленн Бейл, Мехди Зеффан, Дмитрий Иванисеня и Дмитрий Прищепа.
Нарвались на Ежова. «Динамо» вновь проиграло новичку РПЛ
Ежов: пусть лучше молодые русские играют, чем непонятные легионеры
Лучший игрок матча 10 тура РПЛ "Динамо" - "Крылья Советов" (0:1) Роман Ежов поделился мнением о лимите на легионеров.
Фото: РПЛ