Глушаков в воскресенье пройдет обследование по поводу травмы, полученной в матче с "Арсеналом"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков сегодня пройдет медицинское обследование по поводу повреждения, которое он получил в матче 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (0:0).

Фото: РПЛ





34-летний футболист был заменен в начале второго тайма матча в Туле.



"Сейчас сложно что-то сказать, все покажет обследование, которое пройдет завтра. Это очень тревожный эпизод, учитывая, что Денису предстоит поездка в сборную. Он очень туда хотел, поэтому мы все надеемся, что там ничего серьезного", - приводит слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова



Полузащитник Денис Глушаков в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за "Химки", в которых забил 6 голов и стал автором 1 результативной передачи.



За сборную России Глушаков дебютировал в 2011 году, сыграв за национальную команду в общей сложности 57 матчей. На счету полузащитника 5 забитых мячей. Напомним, Глушаков попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.34-летний футболист был заменен в начале второго тайма матча в Туле."Сейчас сложно что-то сказать, все покажет обследование, которое пройдет завтра. Это очень тревожный эпизод, учитывая, что Денису предстоит поездка в сборную. Он очень туда хотел, поэтому мы все надеемся, что там ничего серьезного", - приводит слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова "Р-Спорт" Полузащитник Денис Глушаков в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за "Химки", в которых забил 6 голов и стал автором 1 результативной передачи.За сборную России Глушаков дебютировал в 2011 году, сыграв за национальную команду в общей сложности 57 матчей. На счету полузащитника 5 забитых мячей.