"Хорошая игра, я доволен результатом матча против "Краснодара". Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший. Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами. Что касается пенальти, я не видел момента, нужно посмотреть", - цитирует Магнуссона ТАСС.
ЦСКА и "Краснодар" сыграли со счетом 0:0 в матче 10-го тура РПЛ. "Армейцы" после этой игры набрали 17 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата.
Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Текущее соглашение 28-летнего футболиста с армейцами рассчитано до лета 2022 года. В общей сложности за московский клуб защитник провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, ранее Хердур Магнуссон сообщил о скором возвращении после операции на ахилловом сухожилии.
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Магнуссон: ЦСКА был ближе к победе в матче с "Краснодаром"
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-лиги с "Краснодаром" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА