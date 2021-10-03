— Новый контракт с "Динамо"? Недавно начались переговоры. Надеюсь, скоро этот вопрос решится, — рассказал вратарь в интервью "Чемпионату".
34-летний Шунин пропустил последние три игры команды из-за травмы. В последнем туре вратарь попал в заявку команды, но остался в запасе. Соглашение вратаря с клубом истекает в 2022 году.
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"Надеюсь, этот вопрос скоро решится". Шунин — о новом контракте с "Динамо"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался о новом контракте с клубом.
Фото: ФК "Динамо"