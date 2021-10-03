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Шварц выступил против изменения формата проведения РПЛ

Наставник "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о предлагаемом изменении формата проведения РПЛ.
Фото: "Динамо"
Шварц заявил, что выступает за проведение чемпионата по классической формуле - в два круга. По его словам, это справедливый формат турнира.

"Я приверженец классической структуры футбольных чемпионатов, когда они проводятся в два круга без игр плей-офф. Для меня предпочтительный вариант - когда соперники играют дважды друг с другом за сезон. У всех команд равные шансы, лучший - чемпион. Кто хуже - выбывает", - заявил Шварц.

Отметим, что по итогам 10 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками в активе. Лидером чемпионата является "Зенит" (23 очка).

Источник: Известия

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Теги: Шварц Динамо
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