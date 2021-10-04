Напомним, ранее сообщалось, что Николич, вероятно, вскоре будет уволен с поста наставника "Локомотива". Отмечалось, что руководство клуба намерено прекратить сотрудничество с сербским специалистом.
Агент Николича не стал подтверждать или опровергать эту информацию.
"В первую очередь подобные заявления должны исходить от клуба. Я не могу комментировать данную информацию", - сказал агент.
Источник: телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Арустамян: Николича в ближайшие дни уволят с поста главного тренера "Локомотива"
Источник: Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Агент Николича отреагировал на информацию о предстоящей отставке его клиента с поста главного тренера "Локомотива"
Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы главного тренера "Локомотива" Марко Николича, отреагировал на данные о скорой отставке его клиента.
Фото: "Локомотив"