"Краснодар" и "Локомотив" близки к договоренности о трансфере игрока. Скорее всего, Пабло пополнит состав "быков" предстоящей зимой, сообщает Чемпионат.
Напомним, Пабло перешел в "Локомотив" минувшей зимой из "Бордо". В нынешнем розыгрыше РПЛ 30-летний бразильский защитник провел за "железнодорожников" семь матчей и не отличился результативными действиями.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 17 очков. "Краснодар" также набрал 17 очков и идет шестым.
"Краснодар" и "Локомотив" близки к договоренности по трансферу Пабло
Защитник "Локомотива" Пабло, вероятно, продолжит карьеру в "Краснодаре".
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