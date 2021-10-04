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"Разрушают "Локомотив". Смородская отреагировала на информацию о вероятном уходе Николича из клуба

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о вероятном уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.
Фото: ТАСС
Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" решило уволить Николича. Была информация о том, что стороны уже договорились о расторжении контракта. При этом, по некоторым данным, Николич сам изъявил желание покинуть московский клуб.

Смородская в своем комментарии раскритиковала руководство "Локомотива" в связи с сообщениями о предполагаемом уходе Николича.

"Я не согласна! Николич хорошо начал. Проиграл один матч, и что? Логика увольнения проста: все замешано в собственных интересах. Вы посмотрите! Кого они купли? Бека-Бека, Тикнизян... Разрушают "Локомотив", - заявила Смородская.

Источник: Спорт-Экспресс

Раскрыта сумма, которую Николич получит в качестве компенсации за расторжение контракта с "Локомотивом"


Теги: Смородская Локомотив Николич
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