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Источник: "Локомотив" пытается снизить сумму неустойки за разрыв контракта с Николичем

"Локомотив" надеется снизить сумму неустойки, которую необходимо выплатить главному тренеру команды Марко Николичу в случае разрыва контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "железнодорожники" согласно соглашению должны будут компенсировать сербскому специалисту 3 млн евро. Менеджмент красно-зеленых пытается уменьшить эту сумму. При этом вероятность, что Николич пойдет на уступки, минимальна.

"Локомотив" по итогам 10-и туров располагается на 4-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 17 очков. В Лиге Европы "железнодорожники" после 2-х матчей с 1-м зачетным баллом занимают последнее место.

Источник: "РБ-Спорт"


Теги: Николич Локомотив
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