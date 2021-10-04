"Никакого конфликта не было". Кафанов рассказал о своих отношениях с Бердыевым

Кафанов опроверг данные о том, что ушел из "Рубина" после конфликта с Бердыевым, в ту пору возглавлявшим казанскую команду. По словам тренера, у него не было предложений, и он хотел уйти из "Рубина" и отдохнуть до лета. Вместе с тем вскоре поступило предложение от "Ростова", сообщил Кафанов.
"Слух о том, что я ушел из "Рубина" в "Ростов" во второй раз после конфликта с Бердыевым? Никакого конфликта не было. Просто хотел уйти и отдохнуть до лета, у меня не было предложений. Пришел к нему, объяснил ситуацию, у нас был долгий разговор. Спасибо Курбану Бекиевичу, что он меня понял и, более того, сам посоветовал идти в "Ростов", если все же надумаю работать. И буквально в тот же день мне позвонил Арташес Арутюнянц, президент "Ростова", - рассказал Кафанов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости