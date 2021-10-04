Первый тренер Адамова: я думал, Арсен вырастет отличным забивным нападающим

Юрий Вовк, первый тренер защитника "Урала" Арсена Адамова, рассказал, что в детстве игрок выступал на позиции нападающего.

Фото: "Урал"





"Я думал, Арсен вырастет отличным забивным нападающим, а после перехода в "Ахмат" он переместился в оборону, и это стало для меня открытием. С другой стороны, Адамов бесстрашный, любит идти в отбор. При этом подключается к атаке, участвует почти во всех стандартах, даже в опасных моментах. Не удивлен: Арсен всегда был целеустремлен, уверен в себе, был командным игроком и переключался с одной задачи на другую", - заявил Вовк.



Напомним, что ранее Адамов был вызван в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификационного раунда ЧМ-2022.



Источник: По словам Вовка, смена позиции Адамовым стала для него неожиданностью, поскольку он думал, что Арсен станет хорошим нападающим. Также тренер назвал сильные игровые и личностные качества футболиста."Я думал, Арсен вырастет отличным забивным нападающим, а после перехода в "Ахмат" он переместился в оборону, и это стало для меня открытием. С другой стороны, Адамов бесстрашный, любит идти в отбор. При этом подключается к атаке, участвует почти во всех стандартах, даже в опасных моментах. Не удивлен: Арсен всегда был целеустремлен, уверен в себе, был командным игроком и переключался с одной задачи на другую", - заявил Вовк.Напомним, что ранее Адамов был вызван в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификационного раунда ЧМ-2022.Источник: Sport24