— У брата один стиль игры с Марио Фернандесом, они очень похожи. Арсен во многих интервью говорил, что следит за его игрой. Обращал внимание и как он подключается в атаку, и как успевает в обороне. Марио для Арсена — лучший на своей позиции, — рассказал брат футболиста в интервью Sport24
21-летний Адамов был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Словакии и Словении.
В нынешнем сезоне за "Урал" защитник провел 11 матчей и не отметился голевыми действиями.
Для Адамова это первый вызов в основную команду сборной России. Ранее он вызывался лишь в команду до 20 лет.
Фернандес в сентябре завершил карьеру в сборной.
Брат Адамова: Фернандес для Арсена — лучший на своей позиции
Беслан Адамов, брат защитника "Урала" Арсена Адамова, поделился эмоциями от приглашения родственника в сборную России.
Фото: ФК "Урал"