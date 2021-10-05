Смолов сообщил, что следит за новостями о "Локомотиве", но старается абстрагироваться от ситуации в клубе, пока находится в сборной.
"Я слежу за этими новостями. Абстрагироваться приходится. Мы все должны быть профессионалами. Узнал ли я про это из СМИ? Давайте по сборной", - сказал Смолов.
Отметим, что сегодня, 5 октября, "Локомотив" объявил об уходе Марко Николича с поста наставника команды. Исполнять обязанности главного тренера "Локо" будет Дмитрий Лоськов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Смолов: я слежу за новостями о "Локомотиве". Приходится абстрагироваться
Форвард "Локомотива" и сборной России Федор Смолов, пребывающий в расположении национальной команды, отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера "железнодорожников".
Фото: "Локомотив"