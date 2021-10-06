Гильерме отметил, что хочет завершить карьеру в "Локомотиве", но ситуация с продолжением сотрудничества зависит не только от него.
"Конечно, я бы хотел завершить карьеру в "Локо", но это не зависит только от меня. Не думаю, что они меня оттуда выгонят", - заявил Гильерме.
Отметим, что сейчас Гильерме пребывает в расположении сборной России и готовится к ближайшим играм национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2022. 8 октября сборная сыграет со Словакией в Казани. 11 октября россиянам предстоит встретиться со Словенией на выезде.
Источник: Спорт-Экспресс
Гильерме: нужна ли мне операция? Пока нет
Гильерме: я хотел бы завершить карьеру в "Локо". Не думаю, что меня оттуда выгонят
Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме рассказал, что хотел бы завершить карьеру в составе "железнодорожников".
Фото: "Локомотив"