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Попов: не обращаю внимания на разговоры о том, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал, как относится к разговорам насчет связей сочинского клуба с "Зенитом".
Фото: "Сочи"
Напомним, что ранее "Сочи" победил "Зенит" со счетом 2:1 в игре 10-го тура РПЛ.

"Прекратятся ли разговоры о том, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита" после нашей победы? Если честно, я на это не обращаю внимание. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишут и говорят, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу", - сказал Попов.

Отметим, что "Сочи" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате с 23 очками в запасе.

Источник: РБ Спорт

Попов рассказал, за счет чего "Сочи" удалось победить "Зенит"


Теги: Попов Сочи
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