Напомним, что ранее "Сочи" победил "Зенит" со счетом 2:1 в игре 10-го тура РПЛ.
"Прекратятся ли разговоры о том, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита" после нашей победы? Если честно, я на это не обращаю внимание. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишут и говорят, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу", - сказал Попов.
Отметим, что "Сочи" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате с 23 очками в запасе.
Источник: РБ Спорт
Попов рассказал, за счет чего "Сочи" удалось победить "Зенит"
Попов: не обращаю внимания на разговоры о том, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал, как относится к разговорам насчет связей сочинского клуба с "Зенитом".
Фото: "Сочи"