Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Наций УЕФА

Новости
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

Канчельскис: не вижу клуб, который может конкурировать с "Зенитом"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что на данный момент не видит клуба, способного составить реальную конкуренцию "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
"Честно, не вижу клуб, который может по-настоящему конкурировать с "Зенитом". Пока клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует футбол принципиально другого уровня.

Бразильцы нравятся, особенно Клаудиньо. Не Халк, конечно, но смотрится неплохо. Но бразильцам "Зенита" еще нужно время, чтобы прижиться к нашему футболу, привыкнуть к нему и понять", - сказал Канчельскис.

"Зенит" единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги после 10 туров. Петербургский клуб набрал 23 очка. Отрыв от "Динамо", которое занимает 2-е место, составляет 4 очка. В последнем матче подопечные Семака проиграли дома "Сочи" (1:2). "Сине-бело-голубые" три года подряд выигрывают чемпионский титул.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" в 2-х матчах набрал 3 очка. Петербуржцы уступили на выезде "Челси" (0:1), а также разгромили дома "Мальме" (4:0).

Источник: Sport24


Теги: Канчельскис Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Канчельскис: не вижу клуб, который может конкурировать с "Зенитом" 6
Сборная России прилетела в Казань (фото)
Экс-арбитр ФИФА Николаев оценил судейство Карасева в матче Италия - Испания 2
Глушаков рассказал, готов ли он вернуться в "Спартак"
Бельгия - Франция. Где смотреть полуфинал Лиги наций, онлайн встречи 7 октября
"Спартак" обратился в Роспотребнадзор по поводу разрешенного числа зрителей на матчи с "Динамо" и "Лестером"
Кофрие: "Спартак" может стать важным трамплином для моей карьеры 1
Источник: Максименко и Умяров ведут переговоры со "Спартаком" о продлении контрактов 2
Кавазашвили призвал запретить Дзюбе играть за "Зенит" из-за отказа от вызова в сборную России 26
Кофрие - о переходе в "Спартак": им нужен был тот, кто бьется до конца, и они его нашли 13
СМИ: Магкеев успешно перенес операцию в Германии 1
Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к ЧМ-2022 2
Глушаков: футболист должен всегда играть. Выпустят на минуту - буду на минуту готов
Попов: не обращаю внимания на разговоры о том, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита" 2
Защитник "МЮ" Шоу рассказал о влиянии Роналду на атмосферу в команде 1
Попов рассказал, за счет чего "Сочи" удалось победить "Зенит" 3
Мать Мбаппе: я и представитель Килиана хотели, чтобы он перешел в "Реал"
Первый тренер Миранчука: Леше нужно уходить из "Аталанты" и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем 3
Источник: "Локомотив" ведет активные переговоры с бывшим тренером дортмундской "Боруссии" Фавром 1
Понсе высказался о перенесенной им операции 2
Агент Кейта Бальде прокомментировал данные о сорвавшемся переходе игрока в "Локомотив" 1
Кьеза раскритиковал Карасева после поражения сборной Италии в полуфинале Лиги наций 7
Доход Роналду в "МЮ" превышает суммарные траты на зарплату игроков трех клубов АПЛ 1
Колыванов - о травме Глушакова: конечно, для него это обидно. Но не все потеряно
Клопп сообщил, чем намерен заняться после ухода из "Ливерпуля"
Гамула: вызов Глебова в сборную России - оптимальное решение
Карасев остудил пыл горячих итальянцев. Удаление в первом тайме и шесть предупреждений в полуфинале Лиги наций
Манчини прокомментировал поражение от Испании в Лиге наций
Сумасшедший матч в Милане! Кто ещё скажет, что Лига наций — лишний турнир?!
Энрике: мы довольны, что вышли в финал Лиги наций. Постараемся завоевать трофей
Все новости
-