"Честно, не вижу клуб, который может по-настоящему конкурировать с "Зенитом". Пока клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует футбол принципиально другого уровня.
Бразильцы нравятся, особенно Клаудиньо. Не Халк, конечно, но смотрится неплохо. Но бразильцам "Зенита" еще нужно время, чтобы прижиться к нашему футболу, привыкнуть к нему и понять", - сказал Канчельскис.
"Зенит" единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги после 10 туров. Петербургский клуб набрал 23 очка. Отрыв от "Динамо", которое занимает 2-е место, составляет 4 очка. В последнем матче подопечные Семака проиграли дома "Сочи" (1:2). "Сине-бело-голубые" три года подряд выигрывают чемпионский титул.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" в 2-х матчах набрал 3 очка. Петербуржцы уступили на выезде "Челси" (0:1), а также разгромили дома "Мальме" (4:0).
Источник: Sport24
Канчельскис: не вижу клуб, который может конкурировать с "Зенитом"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что на данный момент не видит клуба, способного составить реальную конкуренцию "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"