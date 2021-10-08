Хавбек пребывает на лечении в Германии. Ранее стало известно, что у Миранчука частичный разрыв сухожилия.
По информации источника, футболист будет находится на лечении примерно до середины декабря. После этого, скорее всего, Миранчук вернется в Россию, где продолжит восстановление.
Отмечается, что курс лечения проходит по плану. Если никаких осложнений не будет, то операция не потребуется.
Полузащитник Антон Миранчук в текущем сезоне провел за "Локоамотив" 5 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Всего за "железнодорожников" 25-летний футболист сыграл в 140 матчах, забил 31 гол и отдал 21 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук пройдет курс консервативного лечения в Германии
СМИ: Антон Миранчук будет лечиться до середины декабря в Германии
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук продолжает восстановление после травмы.
Фото: РПЛ