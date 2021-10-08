Хачатурянц отметил, что подписание контракта было принято клубами РПЛ с воодушевлением.
"Увеличенный контракт был принят клубами с большим воодушевлением. Все уже посчитали, сколько денег у них будет, чтобы понимать, на что их потратить. На чем клубы планируют зарабатывать? Лимита нет и нет предела совершенству, к которому стремятся клубы. Чем больше денег - тем лучше для клуба. Формула элементарно проста. Все понимают, что есть мотивация сделать футбол более красивым, более интенсивным, чтобы привлечь больше людей, и данная мотивация выросла", - заявил Хачатурянц.
Напомним, ранее телеканал "Матч ТВ" и РПЛ продлили контракт по трансляции матчей лиги. Новое соглашение рассчитано на четыре сезона.
Источник: Матч ТВ
Хачатурянц - о новом соглашении РПЛ с "Матч ТВ": увеличенный контракт был принят клубами с большим воодушевлением
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о новом контракте лиги с "Матч ТВ".
Фото: Getty Images