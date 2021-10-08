"Щелкнуло в голове - так не может продолжаться". Агаларов - о переломном моменте в карьере

Агаларов отметил, что ему было непросто перейти из молодежного футбола во взрослый. По словам игрока, у него также были проблемы с лишним весом, мешавшие закрепиться на уровне российской Премьер-Лиги.
"Что было самое тяжелое, чтобы пробиться в РПЛ? Переход из молодежного футбола во взрослый. Есть ребята, великолепно играющие по юношам, но растворяющиеся на уровне взрослых. Тогда и включается характер, который необходим. Нужно доказывать. В моем случае – это аренда в "Волгарь" в начале этого года. До этого всё складывалось нормально, я играл в РПЛ, а потом меня отправили в ФНЛ. Тогда и щелкнуло в голове - так не может продолжаться. Что именно? Лишний вес. Я долго не играл, когда у меня было под 80 кило, и думал, что это мой игровой вес. Когда скинул четыре-пять, стало намного легче. Понял, что мой потолок - 75,5. Больше не надо. Сейчас вешу 75,1", - рассказал Агаларов.
Отметим, что сейчас Агаларов пребывает в расположении сборной России. Сегодня, 8 октября, национальная команда примет сборную Словакии в матче отборочного этапа ЧМ-2022. Встреча пройдет на казанской "Ак Барс Арене" и начнется в 21.45 мск.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Чемпионат"