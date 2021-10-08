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Колосков прокомментировал слова Хачатурянца о стремлении РПЛ достичь уровня чемпионата Англии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о словах Ашота Хачатурянца про стремление РПЛ достичь уровня английской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
Колосков заявил, что Хачатурянц, занимающий пост исполняющего обязанности президента РПЛ, ставит правильные задачи.

"Хачатурянц совершенно правильно ставит задачи. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого. Надо качественно работать, тогда все получится", - сказал Колосков.

Отметим, что ранее Хачатурянц был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РПЛ. Выборы нового главы организации пройдут 22 ноября.

Источник: Спорт-Экспресс

Хачатурянц: АПЛ - то, к чему должен прийти российский футбол


Теги: Колосков Хачатурянц
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