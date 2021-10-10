Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о том, что достиг договоренности с Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немецкий специалист должен возглавить "железнодорожников"
"Я не знаю этого тренера, не могу о нем ничего сказать. Не верю в какие-то позитивные изменения при Рангнике.
Я не видела ни одного клуба, в котором бы Рангник добился какого-то успеха, кроме покупок на большие суммы. Его задача не в успехе, а в покупках", - цитирует Смородскую "СЭ".
Предыдущим главным тренером "Локомотива" был Марко Николич. Сербский специалист возглавлял москвичей с лета 2020 по октябрь 2021 года.
"Локо" занимает 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" в 10 матчах набрали 17 очков.
Семин пожелал удачи новому тренеру "Локомотива" Гисдолю
"В позитив при Рангнике не верю". Смородская - о назначении Гисдоля тренером "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера команды.
Фото: ТАСС