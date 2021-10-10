Осинькин отреагировал на интерес к своей кандидатуре со стороны "Локомотива"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на новость о том, что он являлся одним из кандидатов на аналогичную должность в "Локомотиве".

Фото: "Крылья Советов"





"Известно ли мне об этом? Со мной никто не связывался", - цитирует Осинькина



Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов" в прошлом году. Под руководством 56-летнего специалиста самарский клуб стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне и вернулся в РПЛ.



СМИ: "Локомотив" рассматривал Осинькина на пост главного тренера команды Ранее в СМИ появилась информация, "железнодорожников" привлекало умение Осинькина работать с молодежью, а также потенциальная возможность для будущего перехода Сергея Пиняева в "Локо", который сейчас играет за "Крылья""Известно ли мне об этом? Со мной никто не связывался", - цитирует Осинькина Metaratings Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов" в прошлом году. Под руководством 56-летнего специалиста самарский клуб стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне и вернулся в РПЛ.