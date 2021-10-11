Напомним, ранее стало известно, что у Миранчука частичный разрыв сухожилия.
"У Антона все идет по плану. Каждый день у него были физиопроцедуры плюс занятия в тренажерном зале
После МРТ станет понятно, насколько все будет эффективно. Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе. У нас еще ноябрь и часть декабря. Всем бы этого хотелось", - приводит слова Шпинева "СЭ".
Полузащитник Антон Миранчук в текущем сезоне провел за "Локоамотив" 5 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Всего за "железнодорожников" 25-летний футболист сыграл в 140 матчах, забил 31 гол и отдал 21 результативную передачу.
"Локомотив" располагается на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" в 10 матчах набрали 17 очков. 16 октября москвичи в гостях сыграют против "Рубина".
Агент Шпинев рассказал о восстановлении от травмы Антона Миранчука
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, рассказал, как проходит восстановление футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"