По информации источника, 30-летний форвард из Кабо-Верде уже два месяца проходит восстановительный курс лечения в Нидерландах.
Ранее сообщалось, что у Зе был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.
Луиш в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 3-х матчах, проведя в общей сложности на поле 107 минут, и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. Рыночная стоимость Зе оценивается профильным порталом transfermarkt в 4,5 млн евро.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: форвард "Локомотива" Зе Луиш скоро приступит к тренировкам по индивидуальной программе
Нападающий "Локомотива" Зе Луиш в скором времени начнет тренироваться по индивидуальной программе.
Фото: ФК "Локомотив"