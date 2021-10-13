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СМИ: форвард "Локомотива" Зе Луиш скоро приступит к тренировкам по индивидуальной программе

Нападающий "Локомотива" Зе Луиш в скором времени начнет тренироваться по индивидуальной программе.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, 30-летний форвард из Кабо-Верде уже два месяца проходит восстановительный курс лечения в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что у Зе был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.

Луиш в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 3-х матчах, проведя в общей сложности на поле 107 минут, и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. Рыночная стоимость Зе оценивается профильным порталом transfermarkt в 4,5 млн евро.

Источник: Metaratings.ru


Теги: Зе Луиш Локомотив
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