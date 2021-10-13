- Как оцениваю уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора "Спартака"? Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в "Спартак", но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Предательство по отношению ко мне? Мне не нравится это слово - предательство. Повторю - никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым, - передает слова Витории "СЭ".
В начале августа 2021 года спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов покинул свой пост, назвав в качестве причины такого шага информационные атаки со стороны супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Ранее Попов был инициатором приглашения в "Спартак" Руя Витории в качестве главного тренера.
После 10 туров Российской премьер-лиги красно-белые под руководством Витории занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В Лиге Европы "Спартак" потерпел домашнее поражение от польской "Легии" (0:1), но победил в гостях итальянский "Наполи" (3:2), и занимает с 3 очками вторую позицию в группе после двух сыгранных туров.
Витория: предательство Попова? Мне не нравится это слово. Я подписал контракт со "Спартаком", а не с Поповым
Главный тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос об отношении к уходу со своего поста в начале августа спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
Фото: ФК "Спартак"