Матчи Скрыть

Сделать ставку

Витория: предательство Попова? Мне не нравится это слово. Я подписал контракт со "Спартаком", а не с Поповым

Главный тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос об отношении к уходу со своего поста в начале августа спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
Фото: ФК "Спартак"
- Как оцениваю уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора "Спартака"? Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в "Спартак", но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Предательство по отношению ко мне? Мне не нравится это слово - предательство. Повторю - никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым, - передает слова Витории "СЭ".

В начале августа 2021 года спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов покинул свой пост, назвав в качестве причины такого шага информационные атаки со стороны супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Ранее Попов был инициатором приглашения в "Спартак" Руя Витории в качестве главного тренера.

После 10 туров Российской премьер-лиги красно-белые под руководством Витории занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В Лиге Европы "Спартак" потерпел домашнее поражение от польской "Легии" (0:1), но победил в гостях итальянский "Наполи" (3:2), и занимает с 3 очками вторую позицию в группе после двух сыгранных туров.


Теги: Спартак Попов Витория
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Витория: если случается что-то срочное, связываюсь с Федуном
Витория: предательство Попова? Мне не нравится это слово. Я подписал контракт со "Спартаком", а не с Поповым
Карпин: если Дзюба будет хорошо выглядеть - есть вариант, что снова получит вызов 1
Карпин рассказал, какой клуб является для него ориентиром в построении игры сборной России
СМИ: футболисты "Кайрата" недовольны оборонительной тактикой Бердыева 3
Экс-тренер "Динамо" Новиков после разгрома "Спартака-2" во главе "Нефтехимика": всегда приятно обыгрывать красно-белых 1
Отбор КОНКАКАФ на ЧМ-2022: победы Мексики, США, Канады и Ямайки 2
Кейлор Навас получил травму в матче отбора на ЧМ за Коста-Рику, его сменщик принес победу сборной США
Сутормин: песня "Валера"? Если всем нравится, думаю, поводов ее петь будет больше
Тренер "Локомотива" Гисдоль: номер Шварца мне уже дали 1
Гисдоль: первый звонок от Рангника был три недели назад
СМИ: агент Фати прибыл в Каталонию для переговоров с "Барселоной" о новом контракте 1
Гисдоля представили футболистам "Локомотива" (фото)
Агуэро забил в дебютном матче за "Барселону"
Карпин: лучше бы Миранчук не в "Аталанте" по 10 минут играл, а в "Вероне" по 90 9
Гисдоль рассказал, почему согласился возглавить "Локомотив" 5
"Балтика" во втором матче Игнашевича проиграла "Волгарю" из-за дубля Симоняна 2
Карпин: Шомуродову давал задание получить желтую карточку - он чуть не убил кого-то 2
СМИ: форвард "Локомотива" Зе Луиш скоро приступит к тренировкам по индивидуальной программе
Карпин назвал игрока сборной России, похожего на него по характеру 3
Карпин объяснил вызов в сборную России Лунева, не играющего в "Байере" 1
Защитник "Баварии" Эрнандес проведет 6 месяцев в тюрьме из-за совместного отпуска с девушкой 13
"Кубань" обыграла "Ротор" и покинула последнее место в ФНЛ 2
Карпин: Макгиди был самым неуправляемым игроком - большие проблемы с головой 6
"Алания" проиграла "Акрону", упустив шанс обойти "Торпедо" в споре за второе место 3
"Спартак-2" был разгромлен нижнекамским "Нефтехимиком" после удаления вратаря Акмурзина 1
Колосков - о капитанстве в сборной России: труднообъяснимый подход. Было бы логичным назначить Джикию 1
"Велес" в меньшинстве проиграл "Металлургу" и упустил шанс догнать по очкам "Факел"
"СКА-Хабаровск" победил в гостях "Факел" и поднялся в зону стыковых матчей ФНЛ 1
Карасев рассудит "Спартак" и "Динамо", Левников - "Рубин" и "Локомотив", Кукуляк - "Сочи" и "Ростов" 6
Все новости
-