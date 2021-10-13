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Витория: если случается что-то срочное, связываюсь с Федуном

Главный тренер "Спартака" Руй Витория рассказал, как часто общается с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Фото: ФК "Спартак"
- Как часто говорю с Леонидом Федуном? Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету, это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором, - цитирует Виторию "СЭ".

52-летний португальский специалист Руй Витория возглавил "Спартак" летом 2021 года. Под его руководством красно-белые с большим преимуществом выиграли межсезонный турнир "Кубок Париматч Премьер" с участием "Рубина", "Сочи" и "Химок", однако неудачно стартовали в чемпионате России и в еврокубках, где дважды проиграли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов бывшему клубу Витории лиссаббонской "Бенфике" (0:2 в обоих матчах).


Теги: Спартак Федун Витория
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