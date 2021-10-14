- Работа тренера похожа на работу альпиниста - если это можно назвать работой. Все-таки быть альпинистом - призвание. Мы должны каждый день преодолевать препятствия, каждый день покорять новые вершины. Как в альпинизме, так и в футболе каждый следующий шаг должен совершаться с немалой осторожностью. Неверное движение - и падаешь вниз. Мы в "Спартаке" в каком-то смысле тоже сейчас совершаем сложное восхождение. Я бы сказал, что на данный момент находимся примерно на середине горы, - приводит слова Витории "СЭ".
Московский "Спартак" неудачно стартовал в сезоне-2021/2022 под руководством нового главного тренера Руя Витории. Во главе с португальцем красно-белые выиграли только 3 из первых 11 матчей сезона, при этом потерпели 7 поражений, в том числе выбыли из квалификации Лиги чемпионов. Однако после поражения в дерби от ЦСКА (0:1) результаты "Спартака" стали улучшаться. Красно-белые одержали три победы подряд - дома над "Уфой" в чемпионате России (2:0), над итальянским "Наполи" на выезде в матче Лиги Европы (3:2) и в гостях над "Ахматом" в РПЛ (1:0). По итогам 10 туров москвичи с 16 очками занимают в турнирной таблице седьмое место.
Витория: тренер похож на альпиниста. Работа со "Спартаком" - сложное восхождение, мы примерно на середине горы
Главный тренер "Спартака" Руй Витория сравнил работу тренера с действиями альпиниста.
Фото: РПЛ